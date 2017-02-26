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Лопнувшее колесо "БелАЗа" травмировало рабочих в Кемерово

27.02.2017 12:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Лопнувшее колесо "БелАЗа" травмировало четырех работников ЗАО "Прокопьевский угольный разрез" в Кемерово, сообщило управление Следственного комитета по Кемеровской области России.

Лопнувшее колесо "БелАЗа" травмировало рабочих в Кемерово
© REUTERS Pilar Olivares
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Инцидент произошел днем 26 февраля. Колесо лопнуло во время его установки на ось, в результате четыре человека, которые его ремонтировали, получили различные травмы, говорится в сообщении УСК.

"Сотрудники предприятия вызвали скорую помощь, с переломами различной степени тяжести потерпевшие были госпитализированы", — рассказали в правоохранительных органах.

По данному факту была начата доследственная проверка. В частности устанавливается состояние техники, соблюдены ли были правила безопасности при ведении работ, изучается необходимая документация.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в УСК.

 
Теги: Минск
 
 
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По факту инцидента, в результате которого пострадали четверо рабочих угольного разреза, в Кемеровской области начата доследственная проверка.

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