МИНСК, 27 фев — Sputnik. Лопнувшее колесо "БелАЗа" травмировало четырех работников ЗАО "Прокопьевский угольный разрез" в Кемерово, сообщило управление Следственного комитета по Кемеровской области России.



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Инцидент произошел днем 26 февраля. Колесо лопнуло во время его установки на ось, в результате четыре человека, которые его ремонтировали, получили различные травмы, говорится в сообщении УСК.

"Сотрудники предприятия вызвали скорую помощь, с переломами различной степени тяжести потерпевшие были госпитализированы", — рассказали в правоохранительных органах.

По данному факту была начата доследственная проверка. В частности устанавливается состояние техники, соблюдены ли были правила безопасности при ведении работ, изучается необходимая документация.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в УСК.