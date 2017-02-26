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Трагические итоги выходных: 4 человека погибли в ДТП, 5 - травмированы

27.02.2017 12:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Четыре человека погибли и пять получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Трагические итоги выходных: 4 человека погибли в ДТП, 5 - травмированы
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчанин умер за рулем, переставляя машину во дворе

Трое из четырех погибших были пешеходами. В Бобруйске в субботу в 11:00 маршрутный микроавтобус сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 54-летнюю местную жительницу. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Вечером в субботу под колесами микроавтобуса "Фольксваген Транспортер" погиб 62-летний житель агрогородка Докудово Крупского района. Он переходил проезжую часть автодороги Минск — Молодечно — Нарочь, не был обозначен световозвращающими элементами и попал под колеса микроавтобуса "Фольксваген Транспортер", которым управлял 24-летний мужчина. Инцидент произошел около деревни Сосновый Бор Молодечненского района.

Еще один пешеход погиб под колесами в воскресенье в Минске. Мужчина, личность которого устанавливается, переходил дорогу на красный свет и был сбит автомобилем "Хонда Прелюд", который двигался по первой полосе Богдановича со стороны улицы Хоружей в направлении улицы Кульман.

Трагические итоги выходных: 4 человека погибли в ДТП, 5 - травмированы
© Sputnik / Виктор Толочко
Две машины подряд проехали по лежащему на дороге мужчине

Четвертая жертва минувших выходных — нетрезвый водитель, который не справился на закруглении дороги с управлением автомобиля, выехал на левую обочину, съехал в кювет и опрокинулся. От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте.

Всего за выходные в республике произошло 420 ДТП с материальным ущербом.

ГАИ отмечает, что в 2016 году практически каждое третье дорожное происшествие произошло с участием пешеходов. Причем в 40% пешеходных трагедий вина — на совести самих пеших участников дорожного движения. В каждом третьем случае они находились в состоянии опьянения.

В январе 2017 года из 12 погибших пешеходов 9 получили смертельные травмы по собственной вине.

В этой связи ГАИ призывает пешеходов быть более внимательными на дороге и обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами. Очевидцев, заметивших нетрезвых пешеходов, которые сидят, лежат или ползут по проезжей части, в ГАИ просит незамедлительно сообщать об опасной ситуации по номеру 102.

Наконец, водителям рекомендуют строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов и быть предельно осторожными во дворах.

 
Теги: Минск
 
 
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Из четырех жертв трое были пешеходами; погибший водитель, будучи в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

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