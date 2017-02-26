﻿ Мошенник из Пинска проигрывал банковские кредиты на тотализаторе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мошенник из Пинска проигрывал банковские кредиты на тотализаторе

27.02.2017 12:24 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Пинске местный житель мошенническим путем завладел кредитами на крупную сумму и проиграл их на тотализаторе, сообщил помощник Пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич.

События развивались с января 2015 года по июнь 2016-го. Так, 40-летний пинчанин регулярно бывал в букмекерских конторах, в которых проигрывал чаще, чем выигрывал. Для новых ставок нужны были деньги, и мужчина решил добыть их, используя статус индивидуального предпринимателя. ИП он открыл около 15 лет назад, но деятельность не осуществлял.

Банкам он предоставлял поддельные справки о доходах, которые сам же изготавливал. Большинство учреждений отказали заявителю в выдаче кредитов. В некоторых же отделениях деньги мужчина получил, хотя не имел возможности вернуть такие суммы. Называя себя предпринимателем, в тот момент работал грузчиком в одной из торговых сетей города.

Кроме того, он просил безработных знакомых оформить на себя кредиты под предлогом того, что трудоустроит их, а долг будет погашать сам. Для этого также изготавливал им липовые справки о доходах. Вместе с заявителями он присутствовал в банке, подсказывал, что говорить. В преступную схему житель Пинска вовлек не менее восьми человек. Мошенническим путем он завладел более Br10 тыс.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст. 380 (подделка документов), ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 209 (покушение на мошенничество), ч.2 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно) УК. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

За использование заведомо подложных документов к уголовной ответственности привлечены и знакомые игромана. Им предъявлены обвинения по ч.1 ст. 380 УК.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
События развивались с января 2015 года по июнь 2016-го.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Лопнувшее колесо "БелАЗа" травмировало рабочих в Кемерово
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика