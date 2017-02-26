В Пинске местный житель мошенническим путем завладел кредитами на крупную сумму и проиграл их на тотализаторе, сообщил помощник Пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич.

События развивались с января 2015 года по июнь 2016-го. Так, 40-летний пинчанин регулярно бывал в букмекерских конторах, в которых проигрывал чаще, чем выигрывал. Для новых ставок нужны были деньги, и мужчина решил добыть их, используя статус индивидуального предпринимателя. ИП он открыл около 15 лет назад, но деятельность не осуществлял.

Банкам он предоставлял поддельные справки о доходах, которые сам же изготавливал. Большинство учреждений отказали заявителю в выдаче кредитов. В некоторых же отделениях деньги мужчина получил, хотя не имел возможности вернуть такие суммы. Называя себя предпринимателем, в тот момент работал грузчиком в одной из торговых сетей города.

Кроме того, он просил безработных знакомых оформить на себя кредиты под предлогом того, что трудоустроит их, а долг будет погашать сам. Для этого также изготавливал им липовые справки о доходах. Вместе с заявителями он присутствовал в банке, подсказывал, что говорить. В преступную схему житель Пинска вовлек не менее восьми человек. Мошенническим путем он завладел более Br10 тыс.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст. 380 (подделка документов), ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 209 (покушение на мошенничество), ч.2 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно) УК. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

За использование заведомо подложных документов к уголовной ответственности привлечены и знакомые игромана. Им предъявлены обвинения по ч.1 ст. 380 УК.