МИНСК, 27 фев – Sputnik. Следователи устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Оршанском районе, произошедшего 12 февраля, в результате которого пострадали человека и один погиб, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Авария произошла 12 февраля около 02:00 на 5-м километре автодороги Н-3104 "Овсянка – Застенки": машина Renault Laguna, за рулем которой находился 17-летний учащийся одного из лицеев Витебской области, врезалась в дерево.

"Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о данной аварии, сообщить ее в УСК по Витебской области", – сказала Сахарова.

В ДТП погиб 22-летний пассажир, водитель и 19-летний молодой человек были доставлены в больницы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

Как ранее сообщили Sputnik в МВД Беларусь, подросток, управлявший машиной, не имел водительского удостоверения и на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.