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Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП с Renault под Оршей

27.02.2017 13:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Следователи устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Оршанском районе, произошедшего 12 февраля, в результате которого пострадали человека и один погиб, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП с Renault под Оршей
© flickr.com/ houstondwiPhotos mp
Смертельное ДТП под Оршей: 17-летний водитель был пьян

Авария произошла 12 февраля около 02:00 на 5-м километре автодороги Н-3104 "Овсянка – Застенки": машина Renault Laguna, за рулем которой находился 17-летний учащийся одного из лицеев Витебской области, врезалась в дерево. 

"Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о данной аварии, сообщить ее в УСК по Витебской области", – сказала Сахарова.

В ДТП погиб 22-летний пассажир, водитель и 19-летний молодой человек были доставлены в больницы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

Как ранее сообщили Sputnik в МВД Беларусь, подросток, управлявший машиной, не имел водительского удостоверения и на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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В аварии погиб 22-летний пассажир, водитель и 19-летний молодой человек были доставлены в больницы.

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