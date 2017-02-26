В Молодечненском и Вилейском районах участковые нашли три крупных производства самогона, а также более 11 тон браги и 680 литров готового продукта. Подробности «прошедшего уик-энда» сообщает УВД Миноблисполкома.

Два подпольных завода нашли в Молодечненском районе. Сначала — в сарае 25-летнего безработного жителя деревни Малиновщина. Внутри постройки были спрятаны 3,5 тонны браги и самогонный аппарат, в машине — еще 660 литров готового спиртного. Интересно, что раньше по этому поводу в поле зрения милиции попадал не только сам молодой человек, но и его отец.

Позже в одном из домов в деревне Тивидовка у пенсионерки изъяли 5 тонн браги и 20 литров суррогата. Производство было спрятано на втором этаже хозпостройки, но секрет милиции выдали местные жители.





А в деревне Котловцы Вилейского района нашли самогонный цех, который организовал 43-летний безработный местный житель. Изъяли 3 тонны браги, для демонтажа аппарата понадобилась спецтехника.





Завод был оборудован в постройке с соломенными стенами — как отмечается, для быстроты возведения и возможности сохранения тепла. Отработанную брагу сельчанин скармливал домашним животным.





Правоохранители призывают граждан информировать обо всех подпольных производствах самогона.

— Только за январь сотрудниками милиции Минской области к административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкоголя, привлечено более 200 граждан. Примечательно, что в большинстве случаев информация о самогонщиках поступала участковым инспекторам от местных жителей, — рассказал заместитель начальника управления Андрей Амбражей.