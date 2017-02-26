МИНСК, 27 фев – Sputnik. Проверку по факту гибели 14-летнего подростка 20 февраля в больнице проводит Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси, сообщили Sputnik в управлении СК по Брестской области.



© Sputnik Денис Гришкин Минздрав: в Минске растет уровень смертности младенцев

"Со слов родителей, проживающих в деревни Чухово, накануне вечером у сына поднялась температура свыше 39 градусов. Они ему дали жаропонижающие таблетки, после чего легли спать. Утром подростку стало снова плохо, родители вызвали скорую помощь, однако, не дожидаясь ее приезда, на личном автомобиле отвезли ребенка в учреждение здравоохранения", – рассказала Sputnik официальный представитель УСК Марина Дранькова.

В реанимационное отделение ученика 7-го класса, который к тому моменту был без сознания, привезли около 09:45, в 14:00 медики констатировали его смерть.

Для установления причины смерти школьника назначены исследования биосред, уточнили в УСК. Следователи изъяли лекарственные средства, которые принимал ученик, служебную документацию, опрашивают медицинских работников и родных погибшего.