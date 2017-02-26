МИНСК, 27 фев – Sputnik. Нетрезвый пешеход пострадал в результате ДТП в Ольшанах: 30-летнего мужчину, лежавшего на дороге, переехал автомобиль ВАЗ, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: СК Беларуси Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП с Renault под Оршей

ДТП произошло накануне около 22:25 на улице Школьной агрогородка.

"По предварительной информации, 27-летний житель деревни Строки, управляя автомобилем ВАЗ 212140, совершил наезд на 30-летнего местного жителя, который лежал посередине проезжей части", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен Столинскую центральную районную больницу.

По данным ГАИ, пострадавший не был обозначен световозвращающими элементами и на момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.