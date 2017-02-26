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Пограничники ликвидировали канал поставки в Беларусь "серых" смартфонов

27.02.2017 15:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Белорусские пограничники пресекли деятельность мошенников, которые наладили поставки в Беларусь "серых" телефонов, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пограничники ликвидировали канал поставки в Беларусь "серых" смартфонов
© Фото: ГПК
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Участники группы – трое молодых жителей Гродненской области – в настоящее время задержаны. 

"На протяжении 2016 года молодые люди организовали схему продажи несертифицированных телефонов, которые закупались в Китае и далее транзитом через российскую территорию попадали в Беларусь", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что продавали поддельные мобильные через интернет – на сайтах с бесплатными объявлениями. Лично с покупателями мошенники не встречались, доставляя смартфоны покупателям с водителями рейсовых автобусов и маршруток такси. 

По данным пограничников, обманутые покупатели впоследствии не могли связаться с продавцами для выставления претензий – участники группы соблюдали меры конспирации и меняли сим-карты каждые три дня. 

"По предварительным подсчетам доход от такой преступной деятельности составил около миллиона долларов", – сказали в ГПК.

В отношении граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси. 

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным подсчетам доход от такой преступной деятельности составил около миллиона долларов.

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