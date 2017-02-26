МИНСК, 27 фев – Sputnik. Белорусские пограничники пресекли деятельность мошенников, которые наладили поставки в Беларусь "серых" телефонов, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Фото: ГПК Пограничники перекрыли канал поставки цветмета в ЕС

Участники группы – трое молодых жителей Гродненской области – в настоящее время задержаны.

"На протяжении 2016 года молодые люди организовали схему продажи несертифицированных телефонов, которые закупались в Китае и далее транзитом через российскую территорию попадали в Беларусь", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что продавали поддельные мобильные через интернет – на сайтах с бесплатными объявлениями. Лично с покупателями мошенники не встречались, доставляя смартфоны покупателям с водителями рейсовых автобусов и маршруток такси.

По данным пограничников, обманутые покупатели впоследствии не могли связаться с продавцами для выставления претензий – участники группы соблюдали меры конспирации и меняли сим-карты каждые три дня.

"По предварительным подсчетам доход от такой преступной деятельности составил около миллиона долларов", – сказали в ГПК.

В отношении граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси.