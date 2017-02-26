МИНСК, 27 фев — Sputnik. Житель Гродно, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил на пешеходном переходе в областном центре маму с ребенком, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко ВАЗ переехал в Ольшанах "отдыхавшего" на дороге пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Весенней утром в понедельник, 27 февраля. 30-летний местный житель отвозил своих детей в сад.

"Въехав на пешеходный переход, увидел с левой стороны женщину с мальчиком на руках, которая ударилась в дверь", — рассказали в Госавтоинспекции.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

"У виновника наезда установлено более чем двукратное превышение содержания алкоголя", — отметили собеседники агентства.

Выяснилось, что накануне он пил пиво.