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Пьяный отец вез в сад детей и сбил женщину с ребенком в Гродно
27.02.2017 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Житель Гродно, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил на пешеходном переходе в областном центре маму с ребенком, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Весенней утром в понедельник, 27 февраля. 30-летний местный житель отвозил своих детей в сад.
"Въехав на пешеходный переход, увидел с левой стороны женщину с мальчиком на руках, которая ударилась в дверь", — рассказали в Госавтоинспекции.
Пострадавшей была оказана медицинская помощь.
"У виновника наезда установлено более чем двукратное превышение содержания алкоголя", — отметили собеседники агентства.
Выяснилось, что накануне он пил пиво.
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33-летний водитель автомобиля накануне вечером пил пиво у себя дома, а утром решил отвезти детей в детсад.
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