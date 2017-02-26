Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело за хулиганство в отношении 25-летнего неработающего мужчины.

Он подозревается в том, что беспричинно нанес несколько ударов кулаком в лицо 36-летнему водителю такси и повредил в служебном автомобиле Skoda Octavia зеркала бокового вида, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Примерно в 23.50 13 февраля 2017 года таксист службы «Командир» прибыл по вызову на улицу Брестскую, и пассажиры, которыми оказались четверо парней, сели в машину. По словам Дмитрия (так зовут водителя), пассажиры вели себя неадекватно, вероятно, они находились под воздействием какого-то дурманящего вещества.

Таксист попросил парней покинуть машину, а те в ответ набросились на мужчину, стали душить и бить по затылку. Дмитрий успел нажать тревожную кнопку, а затем выскочить из машины. Нападавшие последовали за ним. Водитель снова сел за руль и заблокировал двери автомобиля. Понимая, что им не добраться до таксиста, молодые люди стали бить ногами по машине, а затем ушли.

Спустя несколько минут приехали сотрудники милиции и другие таксисты. Последние по внутренней связи передали всем коллегам приметы преступников. Благодаря этому буквально через 10 минут на связь вышел другой таксист, который сообщил, что его вызвали молодые люди, очень похожие по описанию на разыскиваемых.

А далее дело было за сотрудниками милиции, которые быстро задержали подозреваемых. Водитель, на которого они напали сильно не пострадал, хотя синяки и ссадины остались.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося в рамках доследственной проверки были опрошены участники конфликта, истребован характеризующий материал, направлены соответствующие запросы, проведена судебно-медицинская экспертиза. Также устанавливается точная сумма причиненного имущественного вреда организации.