МИНСК, 27 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве мужчину, который подозревается в нападении с ножом на посетителей кафе, всего пострадали три человека, сообщили Sputnik в Департаменте охраны МВД Беларуси.

Инцидент между жителем Светлогорска и посетителями заведения произошел в могилевском кафе-баре "Эдем", расположенном на Пожарном переулке областного центра.

"Сотрудниками отдела охраны задержан житель Светлогорска, который в кафе в ходе конфликта причинил ножевые ранения троим посетителям", – сказали в департаменте.

Там также сообщили, что после драки подозреваемый – мужчина 1977 года рождения – похитил с барной стойки кассовый аппарат. Задержали жителя Светлогорска после срабатывания в кафе тревожной сигнализации.

В настоящее время по факту сотрудники милиции проводят проверку.