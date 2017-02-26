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Житель Светлогорска в кафе в Могилеве ранил ножом трех человек
27.02.2017 19:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве мужчину, который подозревается в нападении с ножом на посетителей кафе, всего пострадали три человека, сообщили Sputnik в Департаменте охраны МВД Беларуси.
Инцидент между жителем Светлогорска и посетителями заведения произошел в могилевском кафе-баре "Эдем", расположенном на Пожарном переулке областного центра.
"Сотрудниками отдела охраны задержан житель Светлогорска, который в кафе в ходе конфликта причинил ножевые ранения троим посетителям", – сказали в департаменте.
Там также сообщили, что после драки подозреваемый – мужчина 1977 года рождения – похитил с барной стойки кассовый аппарат. Задержали жителя Светлогорска после срабатывания в кафе тревожной сигнализации.
В настоящее время по факту сотрудники милиции проводят проверку.
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Подозреваемый был оперативно задержан прибывшими на сработавшую тревожную сигнализацию правоохранителями.
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