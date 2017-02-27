В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе, сообщает 112.ua. Движение транспорта на этом участке перекрыто.



Фото: fakty.ictv.ua

Как сообщают пользователи в соцсетях, среди людей пострадавших нет, однако конструкция повредила одно авто.



Фото: fakty.ictv.ua

Мэр города Виталий Кличко заявил, что движение по Шулявскому мосту пока запрещено. Запрет продлится до тех пор, пока не будет проведено обследование моста.

Мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним, на месте рынка секонд-хенд. Тем не менее до сих пор киевские власти ежегодно откладывали ремонт аварийного сооружения. Мост держался на временных металлических опорах.



Фото: fakty.ictv.ua