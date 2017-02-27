В Барановичах возбуждено уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ в отношении рабочего одного из частных предприятий города, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Инцидент на производстве произошел 20 февраля. У мастера вызвало подозрение поведение двух подчиненных. Мужчин доставили в учреждение здравоохранения, где их госпитализировали с признаками отравления неизвестным психоактивным веществом. На предприятие выехала следственно-оперативная группа. В гардеробном шкафчике при осмотре вещей одного из рабочих, 24-летнего станочника, был обнаружен сверток денежной купюры с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертов, в своем составе оно содержало особо опасное психотропное вещество.

После выписки подследственного из больницы к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении рабочего Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК (незаконный оборот психотропных веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.