Суд Малоритского района 27 февраля вынес приговор 54-летнему фермеру Александру Бельчуку из деревни Орлянка.



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Поддерживавший обвинение по делу, утром 12 октября 2016 года в Малоритском районе мужчина высказывал угрозы применения насилия в отношении сотрудников милиции при доставлении в Брест его задержанного брата Николая Бельчука. Он был объявлен в межгосударственный розыск за насилие в отношении инспектора ГАИ , совершенное им в мае 2014 года, сообщил БелаПАН помощник прокурора Малоритского района Дмитрий Марачук.

По версии обвинения, Александр Бельчук с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников органов внутренних дел, которые представились, предъявили служебные удостоверения, нанес несколько ударов одному из милиционеров.

Суд признал мужчину виновным по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и приговорил к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В суде обвиняемый своей вины не признал. Суд зачел время содержания обвиняемого под стражей с 21 октября по 27 февраля в срок назначенного наказания. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По мнению правозащитника Владимира Величкина, Александр Бельчук с другими сельчанами действовал адекватно ситуации.

«Со слов свидетелей со стороны защиты и самого обвиняемого, сотрудники милиции, которые задерживали Николая Бельчука, были в гражданской одежде. И сельчане приняли их за бандитов. Я считаю, выступавшие в суде сотрудники милиции оговорили Александра Бельчука, чтобы избежать ответственности за нарушение должностных инструкций», — заявил правозащитник.

2 декабря 2016 года суд Брестского района приговорил Николая Бельчука по ст. 364 УК к двум месяцам ареста за насилие в отношении инспектора ГАИ. Александр Бельчук был приговорен на три месяца ареста в январе 2015 года.

Братья Бельчуки обвинялись в том, что 9 мая 2014 года во дворе дома по улице Полевой в деревне Страдечь Брестского района совершили насилие в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ Брестского РОВД.

Тот прибыл для разбирательства по сообщению о совершении административного правонарушения: сын Николая Бельчука управлял самодельным незарегистрированным и незастрахованным трактором на одной из улиц деревни.

Как следовало из обвинения, чтобы избежать наказания, мужчины пытались спрятать трактор. На законные требования сотрудника ГАИ прекратить противоправные действия отреагировали агрессивно. Александр Бельчук несколько раз ударил кулаками инспектора. Когда тот удерживал нападавшего, к ним подошел Николай и укусил инспектора за тыльную поверхность правой кисти.

Братья своей вины в суде не признали.