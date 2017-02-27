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Единственный в Сальвадоре бегемот погиб в результате нападения неизвестных

28.02.2017 07:38 — ЧП | Tut.by  
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Единственный в Сальвадоре бегемот, обитавший в зоопарке столицы этой латиноамериканской страны Сан-Сальвадоре, умер в результате ранений, полученных при нападении неизвестных. Об этом сообщается на странице национального министерства культуры в Facebook.


16-летний бегемот пользовался огромной любовью среди посетителей зоопарка. Многие пришли в зоопарк, чтобы зажечь свечи. 28 февраля 2017 года. Фото: Reuters

«Министерство культуры с сожалением информирует страну о том, что ночью в воскресенье, 26 февраля, умер бегемот Густавито. Смерть наступила из-за серьезных осложнений со здоровьем, вызванных тяжелыми травмами и ранами, которые он получил в результате трусливого и бесчеловечного нападения», — говорится в сообщении.

Врачи зоопарка Сан-Сальвадора обратили внимание на странное поведение Густавито в четверг. Гиппопотам проводил все время в воде и отказывался от пищи. В ходе осмотра ветеринары и биологи обнаружили у животного ушибы и рваные раны на голове и теле, полученные в результате нападения.

В результате случившегося зоопарк был временно закрыт. Гибель бегемота получила большой резонанс среди жителей Сальвадора. Многие пришли в зоопарк, чтобы зажечь свечи, пишет издание Publinews.

16-летний бегемот пользовался огромной любовью среди посетителей зоопарка. По факту нападения начато расследование.

 
 
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Гибель бегемота получила большой резонанс среди жителей Сальвадора. Многие пришли в зоопарк, чтобы зажечь свечи.

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