Единственный в Сальвадоре бегемот, обитавший в зоопарке столицы этой латиноамериканской страны Сан-Сальвадоре, умер в результате ранений, полученных при нападении неизвестных. Об этом сообщается на странице национального министерства культуры в Facebook .



16-летний бегемот пользовался огромной любовью среди посетителей зоопарка. Многие пришли в зоопарк, чтобы зажечь свечи. 28 февраля 2017 года. Фото: Reuters

«Министерство культуры с сожалением информирует страну о том, что ночью в воскресенье, 26 февраля, умер бегемот Густавито. Смерть наступила из-за серьезных осложнений со здоровьем, вызванных тяжелыми травмами и ранами, которые он получил в результате трусливого и бесчеловечного нападения», — говорится в сообщении.

Врачи зоопарка Сан-Сальвадора обратили внимание на странное поведение Густавито в четверг. Гиппопотам проводил все время в воде и отказывался от пищи. В ходе осмотра ветеринары и биологи обнаружили у животного ушибы и рваные раны на голове и теле, полученные в результате нападения.

В результате случившегося зоопарк был временно закрыт. Гибель бегемота получила большой резонанс среди жителей Сальвадора. Многие пришли в зоопарк, чтобы зажечь свечи, пишет издание Publinews .

16-летний бегемот пользовался огромной любовью среди посетителей зоопарка. По факту нападения начато расследование.