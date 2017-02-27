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В Калифорнии легкий самолет упал на жилые дома. Есть жертвы

28.02.2017 08:18 — ЧП | Tut.by  
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Четыре человека погибли, еще два получили ранения в понедельник после того, как небольшой самолет упал на жилые дома в американском городе Риверсайд (штат Калифорния). Такие уточненные данные представил начальник городского пожарного управления Майкл Мур. Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.

«Обнаружены тела четырех человек», — заявил Мур. По его словам, на борту воздушного судна находились пятеро: двое супругов и трое подростков. По имеющимся данным, они возвращались с мероприятия, которое проходило в расположенном неподалеку парке развлечений «Диснейленд.

Одна девочка-подросток получила при катастрофе лишь незначительные травмы. Серьезные ранения получил человек, находившийся в одном из домов, на которые упал самолет. Оба пострадавших доставлены в больницу.

Двухмоторный самолет Cessna 310, направлявшийся из муниципального аэропорта в Риверсайде в Сан-Хосе, рухнул через несколько минут после начала полета. После катастрофы начался пожар. Два частных дома, на которые упало воздушное судно, охватило пламя, они практически полностью уничтожены. На борьбу с огнем были направлены несколько пожарных бригад.

Причины крушения неизвестны. Федеральное авиационное управление (ФАУ) начало расследование происшествия.

 
 
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на борту воздушного судна находились пятеро: двое супругов и трое подростков. По имеющимся данным, они возвращались с мероприятия, которое проходило в...

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