МИНСК, 28 фев — Sputnik. Количество жертв падения легкого самолета на жилые дома в штате Калифорния возросло до четырех, передают местные СМИ.

Инцидент произошел возле города Риверсайд, из аэропорта которого вылетела Cessna 310, но через некоторое время после взлета самолет упал на два жилых дома.

В результате происшествия произошел пожар, который повредил еще один дом, стоящий по соседству. Погибли четыре человека, еще пять госпитализированы.

В настоящий момент неизвестно, являются ли жертвы пассажирами самолета, или в момент крушения они находились в разрушенных домах.