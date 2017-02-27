МИНСК, 28 фев – Sputnik. Сотрудники милиции изъяли у жителей Миор и района, в отношении граждан, незаконно хранивших оружие, возбуждены уголовные дела, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.

По информации правоохранителей, среди изъятого огнестрельного оружия две "мелкашки" и одна винтовка системы Мосина.

Так, у жителя деревни Зачеревье в его доме сотрудники милиции обнаружили малокалиберную винтовку ТОЗ-16 и 26 патронов к ней, а у сельчанина из деревни Каменполье – ТОЗ-8м и 37 патронов.

По данным милиции, житель Миор хранил дома винтовку системы Мосина калибра 7,62 миллиметра, оружие у него было изъято.

В МВД сообщили, что в отношении всех граждан Миорским районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция статьи предусматривает в качестве наказания исправительные работы, арест на срок до шести месяцев, ограничение (до пяти лет) либо лишение свободы (до семи лет).