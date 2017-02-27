МИНСК, 28 фев — Sputnik. Обрушение части конструкций Шулявского путепровода в Шевченковском районе украинской столицы произошло в результате пожаров на рынке секонд-хенд, который располагался под ним, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Конструкции путепровода обрушились накануне вечером, в результате был поврежден один автомобиль, пострадавших среди населения нет. По мосту проходит отрезок важной городской артерии, власти Киева уже перенаправили общественный транспорт, путь которого пролегал по путепроводу.

"Он (путепровод — Sputnik) устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли малые архитектурные формы (МАФ), где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации", — цитирует слова мэра РИА Украина .

Столичный градоначальник упомянул тот факт, что в прошлом году под путепроводом уже горели МАФы, в результате чего конструкция была повреждена.

Ранее Кличко уже высказывался о том, что предложения по ремонту моста уже готовы, однако на тот момент еще прорабатывались варианты перенаправления транспортных потоков после закрытия путепровода.