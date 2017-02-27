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Кличко: обрушившийся Шулявский мост в Киеве "устал от времени"

28.02.2017 08:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Обрушение части конструкций Шулявского путепровода в Шевченковском районе украинской столицы произошло в результате пожаров на рынке секонд-хенд, который располагался под ним, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: обрушившийся Шулявский мост в Киеве "устал от времени"
© Фото: Thomas Hanses (EBU)
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Конструкции путепровода обрушились накануне вечером, в результате был поврежден один автомобиль, пострадавших среди населения нет. По мосту проходит отрезок важной городской артерии, власти Киева уже перенаправили общественный транспорт, путь которого пролегал по путепроводу.

"Он (путепровод — Sputnik) устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли малые архитектурные формы (МАФ), где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации", — цитирует слова мэра РИА Украина.

Столичный градоначальник упомянул тот факт, что в прошлом году под путепроводом уже горели МАФы, в результате чего конструкция была повреждена.

Ранее Кличко уже высказывался о том, что предложения по ремонту моста уже готовы, однако на тот момент еще прорабатывались варианты перенаправления транспортных потоков после закрытия путепровода.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичный градоначальник раскритиковал нахождение под мостом рынка, который уже горел в прошлом году - пожары, по словам Кличко, повредили конструкции моста.

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