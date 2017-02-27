МИНСК, 28 фев — Sputnik. Николая Караченцова, накануне попавшего в ДТП, готовят к переводу в НИИ Склифосовского, об этом во вторник сообщили российские СМИ.



© Фото: СК Беларуси Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП с Renault под Оршей

Вечером 27 февраля в автомобиль, в котором находился Николай Караченцов, врезалась "Газель". ДТП произошло в Щелковском районе Подмосковья. Актер был госпитализирован с сотрясением мозга.

По иронии судьбы нынешнее ДТП произошло 27 февраля, как и то, в которое актер в 2005 году — тогда в ночь с 27 на 28 февраля он получил тяжелую ЧМТ, от последствий которой так и не смог полностью восстановиться до сих пор. Как скажется нынешняя травма на стоянии актера, медики пока не берутся прогнозировать, но учитывая его общее состояние, решено перевести его в столичный НИИ Склифосовского.

По предварительным данным виновником ДТП является водитель "Газели", который не заметил не заметил выезжавшую на перекресток "Тойоту", в которой находился актер и ударил легковушку в бок.

Как сообщалось ранее, Караченцов, его родственница, а также медсестра, находившиеся в автомобиле, были госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия в Щелковском районе Подмосковья.