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Двухмоторная Cessna упала на жилые дома в Калифорнии: четыре погибших

28.02.2017 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Количество жертв падения легкого самолета на жилые дома в штате Калифорния возросло до четырех, передают местные СМИ.

Двухмоторная Cessna упала на жилые дома в Калифорнии: четыре погибших
© Sputnik Александр Кряжев
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Инцидент произошел возле города Риверсайд, из аэропорта которого вылетела Cessna 310, но через некоторое время после взлета самолет упал на два жилых дома.

В результате происшествия произошел пожар, который повредил еще один дом, стоящий по соседству. Погибли четыре человека, еще пять госпитализированы.

О том, являются ли жертвы пассажирами самолета, или жителями разрушенных в результате падения самолета домов, не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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После падения вылетевшего из Риверсайда самолета возник пожар, пламя с двух домов перекинулось на соседнее здание.

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