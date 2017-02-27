|
Двухмоторная Cessna упала на жилые дома в Калифорнии: четыре погибших
28.02.2017 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Количество жертв падения легкого самолета на жилые дома в штате Калифорния возросло до четырех, передают местные СМИ.
© Sputnik Александр Кряжев
Инцидент произошел возле города Риверсайд, из аэропорта которого вылетела Cessna 310, но через некоторое время после взлета самолет упал на два жилых дома.
В результате происшествия произошел пожар, который повредил еще один дом, стоящий по соседству. Погибли четыре человека, еще пять госпитализированы.
О том, являются ли жертвы пассажирами самолета, или жителями разрушенных в результате падения самолета домов, не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После падения вылетевшего из Риверсайда самолета возник пожар, пламя с двух домов перекинулось на соседнее здание.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии