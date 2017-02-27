МИНСК, 28 фев — Sputnik. Количество жертв падения легкого самолета на жилые дома в штате Калифорния возросло до четырех, передают местные СМИ.



© Sputnik Александр Кряжев Самолет "Аэрофлота" с горящим двигателем приземлился в Цюрихе

Инцидент произошел возле города Риверсайд, из аэропорта которого вылетела Cessna 310, но через некоторое время после взлета самолет упал на два жилых дома.

В результате происшествия произошел пожар, который повредил еще один дом, стоящий по соседству. Погибли четыре человека, еще пять госпитализированы.

О том, являются ли жертвы пассажирами самолета, или жителями разрушенных в результате падения самолета домов, не сообщается.