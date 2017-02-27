МИНСК, 28 фев – Sputnik. Минское городское управление МЧС за сутки зарегистрировало четыре случая загорания легковых автомобилей, огнем повреждены шесть машин.

"За прошедшие сутки столичные спасатели по номеру "101" получили четыре сообщения о загорании в автомобилях и пять сообщений об оплавлении изоляции электропроводки в транспортных средствах", – сказали в управлении.

Первая машина – Peugeot 307, припаркованная на улице Толстого, загорелась около 10.00, в 17:46 спасателям сообщили о загорании в легковом автомобиле Nissan Primera на Авангардной.

В 02:51 очевидцы позвонили в МЧС и проинформировали о горящей машине Volkswagen Passat на улице Шаранговича, а в 03:15 – Pontiac Vibe на Каховской. Причем в последнем случае огнем были повреждены стоящие рядом автомобили Toyota и Citroen.

В управлении рассказали, что в качестве предполагаемой причины всех возгораний рассматривается короткое замыкание проводки.