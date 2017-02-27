﻿ Из-за пожара в больнице спелеолечения в Солигорске были эвакуированы 54 человека. 21.by
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Из-за пожара в больнице спелеолечения в Солигорске были эвакуированы 54 человека

28.02.2017 10:10 — ЧП | Tut.by  
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В понедельник днем, 27 февраля, автоматическая пожарная сигнализация сработала на возгорание в 3-этажном здании Республиканской больницы спелеолечения в Солигорске. Были эвакуированы 54 человека, сообщает Управление МЧС по Минской области.

Пожар начался в одной из комнат на втором этаже, в результате повреждена внутренняя обстановка комнаты — постельные принадлежности, кровать и тумбочка.

«Пострадавших нет. Своевременное обнаружение пожара позволило предотвратить гибель людей и ликвидировать его в застигнутых размерах», — рассказали в Управлении МЧС по области.

Причина пожара еще выясняется.

 
 
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