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Из-за пожара в больнице спелеолечения в Солигорске были эвакуированы 54 человека
В понедельник днем, 27 февраля, автоматическая пожарная сигнализация сработала на возгорание в 3-этажном здании Республиканской больницы спелеолечения в Солигорске. Были эвакуированы 54 человека,
Пожар начался в одной из комнат на втором этаже, в результате повреждена внутренняя обстановка комнаты — постельные принадлежности, кровать и тумбочка.
«Пострадавших нет. Своевременное обнаружение пожара позволило предотвратить гибель людей и ликвидировать его в застигнутых размерах», — рассказали в Управлении МЧС по области.
Причина пожара еще выясняется.
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Причина пожара выясняется.
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