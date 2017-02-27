В понедельник днем, 27 февраля, автоматическая пожарная сигнализация сработала на возгорание в 3-этажном здании Республиканской больницы спелеолечения в Солигорске. Были эвакуированы 54 человека, сообщает Управление МЧС по Минской области.

Пожар начался в одной из комнат на втором этаже, в результате повреждена внутренняя обстановка комнаты — постельные принадлежности, кровать и тумбочка.

«Пострадавших нет. Своевременное обнаружение пожара позволило предотвратить гибель людей и ликвидировать его в застигнутых размерах», — рассказали в Управлении МЧС по области.

Причина пожара еще выясняется.