МИНСК, 28 фев – Sputnik. Спасатели МЧС и персонал Республиканской больницы спелеолечения эвакуировали из учреждения здравоохранения 54 человека из-за загоревшегося кипятильника, сообщили Sputnik во вторник в Минском областном УМЧС.

Инцидент в больнице произошел накануне днем – дежурная медсестра позвонила в МЧС и рассказала, что в одной из палат зафиксировано возгорание, а на втором этаже трехэтажного корпуса есть дым.

"Медработники использовали внутренний пожарный кран и справились с пламенем до приезда спасателей. Работники МЧС вместе с медперсоналом эвакуировали из корпуса 54 человека", – сообщили в МЧС.

По данным спасателей, в результате ЧП никто не пострадал, по предварительной информации, в палате загорелся оставленный без присмотра кипятильник. В МЧС уточнили, что огнем повреждены тумбочка, кровать, постельные принадлежности, закопчены потолок и стены.