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Пенсионер прыгнул с моста в Неман и погиб
28.02.2017 11:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Пенсионер в Гродно прыгнул с моста в Неман и утонул, сообщили Sputnik во вторник в правоохранительных органах.
© Sputnik / Констанция Ждановская
Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Мужчину из реки доставали спасатели.
"По предварительной информации, мужчина 1942 года рождения в 17:20 прыгнул с автодорожного моста через Неман в Гродно", — рассказали в правоохранительных органах.
По словам собеседников агентства, пенсионер прыгнул в воду, его тело было отнесено течением и обнаружено в нескольких сотнях метров от места падения.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, предварительная версия — самоубийство, сказали в правоохранительных органах.
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Основная версия происшествия, которую рассматривают следователи, – самоубийство.
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