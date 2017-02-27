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МАЗ и VW не разъехались в Вилейке, водитель легковушки – в больнице
28.02.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля Volkswagen пострадал в результате ДТП в Вилейке, в его машину врезался тягач МАЗ, сообщили Sputnik во вторник в УВД Миноблисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария в районном центре произошла накануне в 10:00
"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, при выполнении маневра разворота не уступил дорогу попутно двигавшемуся автопоезду в составе тягача МАЗ с прицепом", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что в аварии 67-летний мужчина получил сочетанные травмы, в том числе переломом ребер и ушибы, и был доставлен прибывшей на место ДТП бригадой скорой медицинской помощи в Вилейскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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Пострадавший мужчина был госпитализирован, сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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