МИНСК, 28 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля Volkswagen пострадал в результате ДТП в Вилейке, в его машину врезался тягач МАЗ, сообщили Sputnik во вторник в УВД Миноблисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко ВАЗ переехал в Ольшанах "отдыхавшего" на дороге пешехода

Авария в районном центре произошла накануне в 10:00

"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, при выполнении маневра разворота не уступил дорогу попутно двигавшемуся автопоезду в составе тягача МАЗ с прицепом", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что в аварии 67-летний мужчина получил сочетанные травмы, в том числе переломом ребер и ушибы, и был доставлен прибывшей на место ДТП бригадой скорой медицинской помощи в Вилейскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.