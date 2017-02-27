Гомельские пограничники получили информацию от местных жителей о подозрительном мужчине в пограничной зоне. Выехавшая тревожная группа вскоре задержала нарушителя, которым оказался гражданин России, сообщает « Гомельская праўда ».

При себе из документов у мужчины был только военный билет. В ходе проверки выяснилось, что нарушитель находится в межгосударственном розыске. Он подозревается в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Россиянин передан правоохранителям.

Действия иностранного гражданина квалифицированы по административным статьям нарушение пограничного режима и правил пребывания. Максимальное наказание по статьям — штраф 20 базовых величин с депортацией