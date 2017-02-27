﻿ На границе Гомельской области задержали россиянина, который находился в межгосударственном розыске. 21.by
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На границе Гомельской области задержали россиянина, который находился в межгосударственном розыске

28.02.2017 11:30 — ЧП | Tut.by  
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Гомельские пограничники получили информацию от местных жителей о подозрительном мужчине в пограничной зоне. Выехавшая тревожная группа вскоре задержала нарушителя, которым оказался гражданин России, сообщает «Гомельская праўда».

При себе из документов у мужчины был только военный билет. В ходе проверки выяснилось, что нарушитель находится в межгосударственном розыске. Он подозревается в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Россиянин передан правоохранителям.

Действия иностранного гражданина квалифицированы по административным статьям нарушение пограничного режима и правил пребывания. Максимальное наказание по статьям — штраф 20 базовых величин с депортацией

 
 
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Действия гражданина квалифицированы по административным статьям нарушение пограничного режима и правил пребывания.

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