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ГПК: гражданин РФ, бежавший из Москвы в ИГИЛ, задержан в Беларуси
28.02.2017 12:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили задержание в республике гражданина России, который, по информации российских СМИ, ехал из Москвы тля того, чтобы попасть в запрещенную во многих странах террористическую группировку "Исламское государство".
"Задержание было не сегодня, и это вообще не гражданин Беларуси", — сообщили Sputnik в ГПК Беларуси.
Там добавили, что сейчас ведомство готовит подробный комментарий по поводу этого инцидента.
Между тем, как сообщают российские СМИ, на украинско-белорусской границе был задержан гражданин РФ Нурлан Бекмурзаев. Ему 26 лет, он проживает в Москве.
"Его задержали белорусские таможенники. В настоящее время предполагаемый экстремист находится в Мозыре, в одной из войсковых частей", — отмечают российские издания.
По их информации, данные о задержанном переданы российским правоохранителям.
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Сейчас в Госпогранкомитете Беларуси готовят подробный комментарий по поводу этого инцидента.
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