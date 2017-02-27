МИНСК, 28 фев — Sputnik. В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили задержание в республике гражданина России, который, по информации российских СМИ, ехал из Москвы тля того, чтобы попасть в запрещенную во многих странах террористическую группировку "Исламское государство".

"Задержание было не сегодня, и это вообще не гражданин Беларуси", — сообщили Sputnik в ГПК Беларуси.

Там добавили, что сейчас ведомство готовит подробный комментарий по поводу этого инцидента.

Между тем, как сообщают российские СМИ, на украинско-белорусской границе был задержан гражданин РФ Нурлан Бекмурзаев. Ему 26 лет, он проживает в Москве.

"Его задержали белорусские таможенники. В настоящее время предполагаемый экстремист находится в Мозыре, в одной из войсковых частей", — отмечают российские издания.

По их информации, данные о задержанном переданы российским правоохранителям.