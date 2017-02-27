МИНСК, 28 фев – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного преступника, который похитил с ЛЭП в Слуцком районе 4,5 километра алюминиевого провода, сообщили Sputnik во вторник в УВД Миноблисполкома.



© Sputnik Сергей Мальгавко Охотника за цветметом убило током в Жлобинском районе

По данным милиции, злоумышленник совершал хищения с 7 сентября 2016 года по 26 января 2017-го.

"Неустановленный преступник, находясь на территории между деревнями Пятницы и Чаплицкий Двор, похитил с линии электропередач 4500 метров алюминиевого провода", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что кроме проводов был также украден силовой трансформатор, который принадлежит Слуцким электросетям.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража), санкция статьи в качестве наказания предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, арест, ограничение либо лишение свободы.