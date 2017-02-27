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ГПК: гражданин РФ, бежавший из Москвы в ИГИЛ, задержан в Беларуси

28.02.2017 12:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили задержание в республике гражданина России, который, по информации российских СМИ, ехал из Москвы тля того, чтобы попасть в запрещенную во многих странах террористическую группировку "Исламское государство".

ГПК: гражданин РФ, бежавший из Москвы в ИГИЛ, задержан в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Задержание было не сегодня, и это вообще не гражданин Беларуси", — сообщили Sputnik в ГПК Беларуси.

Там добавили, что сейчас ведомство готовит подробный комментарий по поводу этого инцидента.

Между тем, как сообщают российские СМИ, на украинско-белорусской границе был задержан гражданин РФ Нурлан Бекмурзаев. Ему 26 лет, он проживает в Москве.

"Его задержали белорусские таможенники. В настоящее время предполагаемый экстремист находится в Мозыре, в одной из войсковых частей", — отмечают российские издания.

По их информации, данные о задержанном переданы российским правоохранителям.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас в Госпогранкомитете Беларуси готовят подробный комментарий по поводу этого инцидента.

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