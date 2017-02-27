МИНСК, 28 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве молодого человека, который подозревается в повреждении пяти легковых автомобилей – нетрезвый могилевчанин решил стрельбой по машинам протестировать приобретенный пневматический пистолет, сообщили во вторник в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел на улице Лазаренко областного центра, по информации милиции, общий ущерб от стрельбы хулигана составил более 1,3 тысячи рублей.

"Внимание привлек молодой человек, также якобы пострадавший от действий ночного хулигана. Однако демонстрирующий разбитое стекло своего автомобиля был уличен во лжи: при осмотре транспортного средства один из милиционеров отметил несоответствие характера повреждения на машине остальным пострадавшим авто", – сказали в УВД.

Там также уточнили, что могилевчанин таким образом пытался отвести от себя подозрения.

Впоследствии милиционеры выяснили, что молодой человек, который ранее был судим за кражи и распространение порнографических материалов, купил пневматический пистолет и, выпив, решил его протестировать, стреляя из окна дома по машинам.

В настоящее время 23-летний житель Могилева задержан, принимается решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).