МИНСК, 28 фев – Sputnik. Подросток пострадал в Минском районе в результате ДТП – его при пересечении проезжей части сбил легковой автомобиль, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.



© Sputnik / Виктор Толочко ВАЗ переехал в Ольшанах "отдыхавшего" на дороге пешехода

Авария произошла утром во вторник на улице Центральной в агрогородке Озерцо.

"Водитель, управляя автомобилем Nissan двигаясь со стороны МКАД в направлении Старое Село, совершил наезд на пешехода 2001 года рождения", – сказала Сильченко.

По ее словам, в результате ДТП подросток получил ранения и был доставлен прибывшей на место происшествия бригадой скорой в больницу.

В ГАИ также сообщили, что, по предварительной версии, пострадавший перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. На момент аварии мужчина, находившийся за рулем Nissan, был трезв, на автомобиле установлены зимние шины.