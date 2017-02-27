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Nissan сбил в Минском районе перебегавшего дорогу подростка

28.02.2017 13:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев – Sputnik. Подросток пострадал в Минском районе в результате ДТП – его при пересечении проезжей части сбил легковой автомобиль, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Nissan сбил в Минском районе перебегавшего дорогу подростка
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла утром во вторник на улице Центральной в агрогородке Озерцо.

"Водитель, управляя автомобилем Nissan двигаясь со стороны МКАД в направлении Старое Село, совершил наезд на пешехода 2001 года рождения", – сказала Сильченко.

По ее словам, в результате ДТП подросток получил ранения и был доставлен прибывшей на место происшествия бригадой скорой в больницу.

В ГАИ также сообщили, что, по предварительной версии, пострадавший перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. На момент аварии мужчина, находившийся за рулем Nissan, был трезв, на автомобиле установлены зимние шины.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавший получил ранения и был доставлен прибывшей на место происшествия бригадой скорой в больницу.

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