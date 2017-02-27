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Молодые люди в Светлогорске стреляли из пистолета по подросткам

28.02.2017 14:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев – Sputnik. Военнослужащие автопатруля задержали в Светлогорске двоих местных жителей, которые устроили стрельбу из пневматического пистолета по подросткам, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

Молодые люди в Светлогорске стреляли из пистолета по подросткам
© flickr.com/ Tony Faiola
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На место происшествия в микрорайона Березина патруль выбыл после получения оперативной информации о том, что во дворе одного из домов молодые люди угрожают подростку предметом, похожим на пистолет. 

"Молодые люди, находясь в нетрезвом состоянии, решили выяснить отношения с несовершеннолетними, которые катались с горки на детской площадке. Однако, видимо, слов им показалось мало, и они начали стрельбу из пневматического пистолета по разбегающимся подросткам", – сказали в УВД.

В управлении также отметили, что патрульные изъяли у молодых людей пневматический пистолет марки Borner и доставили задержанных в милицию для разбирательства.

В отношении обоих стрелков было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В отношении обоих стрелков было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси.

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