В Светлогорске в микрорайоне Березина 22-летние местные жители устроили стрельбу по катающимся с горки подросткам. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел еще 12 февраля. Молодые люди были пьяны и решили выяснить отношения с несовершеннолетними, которые катались с горки на детской площадке. Перебранка закончилась стрельбой по разбегающимся испуганным подросткам.

Прибывший на место вызова патруль задержал стрелков, у одного из них при личном досмотре был обнаружен пневматический пистолет марки «Borner». В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.