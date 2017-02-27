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В Светлогорске молодые люди стреляли из пневматики по подросткам
В Светлогорске в микрорайоне Березина 22-летние местные жители устроили стрельбу по катающимся с горки подросткам. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел еще 12 февраля. Молодые люди были пьяны и решили выяснить отношения с несовершеннолетними, которые катались с горки на детской площадке. Перебранка закончилась стрельбой по разбегающимся испуганным подросткам.
Прибывший на место вызова патруль задержал стрелков, у одного из них при личном досмотре был обнаружен пневматический пистолет марки «Borner». В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.
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Молодые люди были пьяными и решили выяснить отношения с несовершеннолетними, которые катались с горки на детской площадке.
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