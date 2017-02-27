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ДТП в Бресте: от удара ВАЗ перевернулся на крышу
28.02.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев – Sputnik. Легковой автомобиль "Жигули" перевернулся в результате столкновения в Бресте, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария в областном центре произошла около 14:50 на пересечении Варшавского шоссе и улицы Махновича.
По данным ГАИ, столкнулись автомобиль ВАЗ и Peugeot, при этом "Жигули" от удара перевернулись на крышу.
Госавтоинспекция не сообщает информации о пострадавших в ДТП и причинах, которые могли привести к столкновению машин. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ.
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Госавтоинспекция пока не сообщает, пострадали ли в ДТП в областном центре водители или пассажиры.
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