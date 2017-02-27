МИНСК, 28 фев – Sputnik. Легковой автомобиль "Жигули" перевернулся в результате столкновения в Бресте, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: ГАИ Минского района Nissan сбил в Минском районе перебегавшего дорогу подростка

Авария в областном центре произошла около 14:50 на пересечении Варшавского шоссе и улицы Махновича.

По данным ГАИ, столкнулись автомобиль ВАЗ и Peugeot, при этом "Жигули" от удара перевернулись на крышу.

Госавтоинспекция не сообщает информации о пострадавших в ДТП и причинах, которые могли привести к столкновению машин. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ.