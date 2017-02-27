﻿ ДТП в Бресте: от удара ВАЗ перевернулся на крышу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ДТП в Бресте: от удара ВАЗ перевернулся на крышу

28.02.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 фев – Sputnik. Легковой автомобиль "Жигули" перевернулся в результате столкновения в Бресте, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП в Бресте: от удара ВАЗ перевернулся на крышу
© Фото: ГАИ Минского района
Nissan сбил в Минском районе перебегавшего дорогу подростка

Авария в областном центре произошла около 14:50 на пересечении Варшавского шоссе и улицы Махновича.

По данным ГАИ, столкнулись автомобиль ВАЗ и Peugeot, при этом "Жигули" от удара перевернулись на крышу.

Госавтоинспекция не сообщает информации о пострадавших в ДТП и причинах, которые могли привести к столкновению машин. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция пока не сообщает, пострадали ли в ДТП в областном центре водители или пассажиры.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Светлогорске молодые люди стреляли из пневматики по подросткам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика