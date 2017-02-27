Во Франции полицейский случайно выстрелил в толпу во время выступления президента Франсуа Олланда в департаменте Шаранта, сообщает телеканал BFM TV .



Франсуа Олланд. Фото: Reuters

Инцидент произошел 28 февраля в городе Вилоньон, где проходило торжественное открытие высокоскоростной железнодорожной линии Париж-Бордо. Во время речи президента вдруг раздалось несколько выстрелов. Ранены два человека. По данным телеканала, люди получили легкие ранения в ноги.

Стрелявший правоохранитель участвовал в обеспечении безопасности мероприятия. Он находился на крыше, при нем была снайперская винтовка. По какой причине мужчина открыл огонь неизвестно.

По данному факту назначена проверка.