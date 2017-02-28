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Взрыв на оборонном заводе в Сербии: пострадали 20 человек

28.02.2017 20:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Как минимум 20 человек получили ранения в результате взрыва и пожара на оборонном Ремонтно-техническом заводе в сербском городе Крагуевац, сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

ЧП произошло во вторник днем. По данным СМИ, прогремело два взрыва.

"Произошел взрыв боеприпасов после того, как пожар захватил один из цехов завода. Возгорание началось в объекте А 28, где находится линия по обезвреживанию боеприпасов", — говорится в сообщении телеканала.

Травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 20 человек. Пострадавшие доставлены в Клинический центр города Крагуевац.

На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники предприятия. Согласно последним данным, возгорание удалось локализовать.

В Крагуевац срочно выехали министр обороны Сербии Зоран Джорджевич и его помощник по материальным ресурсам Ненад Милорадович.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время пожар на заводе локализован, на месте работают спасатели и военные, не исключено, что могут быть жертвы.

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