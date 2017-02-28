МИНСК, 28 фев — Sputnik. Как минимум 20 человек получили ранения в результате взрыва и пожара на оборонном Ремонтно-техническом заводе в сербском городе Крагуевац, сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС) .

ЧП произошло во вторник днем. По данным СМИ, прогремело два взрыва.

"Произошел взрыв боеприпасов после того, как пожар захватил один из цехов завода. Возгорание началось в объекте А 28, где находится линия по обезвреживанию боеприпасов", — говорится в сообщении телеканала.

Kragujevac: Požar u Remontnom zavodu, strahuje se da ima mrtvih — https://t.co/TcngH7LD65 pic.twitter.com/Sqz6w4mGmx — Blok vesti (@blokvesti) 28 февраля 2017 г.

Травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 20 человек. Пострадавшие доставлены в Клинический центр города Крагуевац.

На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники предприятия. Согласно последним данным, возгорание удалось локализовать.

В Крагуевац срочно выехали министр обороны Сербии Зоран Джорджевич и его помощник по материальным ресурсам Ненад Милорадович.