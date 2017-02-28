МИНСК, 1 мар — Sputnik. Снайпер-жандарм случайно ранил двух человек во время выступления президента Франции Франсуа Олланда в департаменте Шаранта, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел во вторник, 28 февраля. Французский лидер прибыл в Шаранту для участия в церемонии открытия новой линии высокоскоростных поездов, которая соединит Тур и Бордо.

Во время выступления Олланда раздался выстрел. Французские СМИ пишут, что выстрелило оружие жандарма, несущего службу примерно в ста метрах от шатра, в котором выступал президент. По предварительной информации, "выстрел произошел, когда жандарм менял положение".

Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty — F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) 28 февраля 2017 г.

"Я надеюсь, что ничего страшного не произошло", — сказал Олланд, услышав выстрел.

Местные власти заверили, что это произошло случайно и злого умысла не было.

На мероприятии с участием главы государства присутствовало несколько сотен человек. В результате случайно выстрела пострадали два француза: один человек получил ранение стопы, другой — ноги. По некоторым данным, один из получивших ранения сам является жандармом.

Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Ведется расследование инцидента.

Подробной информации об оружии, из которого был сделан выстрел, французские СМИ не приводят.