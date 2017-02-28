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Троих человек пришлось деблокировать МЧС после ДТП в Дятловском районе

01.03.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Трех человек пришлось деблокировать спасателям из искореженных в результате ДТП автомобилей, сообщили в МЧС Беларуси.

Информация о том, что людям необходима помощь, поступила спасателям Дятловского района 28 февраля в 09-26. Очевидцы сообщили, что возле городского поселка Козловщина на автодороге М-11 Лида-Слоним-Бытень произошло дорожно-транспортное происшествие, люди травмированы и не могут самостоятельно выбраться из автомобилей.

"Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Вольво W-70  и ВАЗ-2101. В результате водитель и пассажирка ВАЗа, а также водитель Вольво оказались зажаты элементами кузова. С помощью специального инструмента спасатели деблокировали пострадавших", — уточнили в МЧС.

 С травмами различной степени тяжести участники ДТП были госпитализированы.

 
Теги: Минск
 
 
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На автодороге Лида - Бытень в лобовую столкнулись Вольво W-70 и ВАЗ-2101, в результате оба водителя и пассажирка ВАЗа оказались зажаты элементами кузова.

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