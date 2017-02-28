28 февраля вступил в силу приговор трем жителям Брестского района, которые с применением насилия выясняли у односельчанина, похищал ли тот у одного из них деньги.

Осужденные — 29-летний индивидуальный предприниматель, 25-летний слесарь одного из предприятий региона и 27-летний неработающий, сообщил БелаПАН заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Александр Жешко.

Вечером 23 мая 2016 года молодые люди заманили односельчанина в лес под предлогом оказания помощи брату одного из них. В лесу индивидуальный предприниматель взял из автомобиля, на котором они приехали, охотничье ружье и стал угрожать убийством односельчанину, которого заподозрил в краже у него 350 долларов США.

После этого молодые люди избили мужчину, связали ему веревкой ноги и пытались подвесить за них на ветке дерева. Когда веревка порвалась, они связали потерпевшему руки и ноги и продолжили наносить удары. Всего мужчине было причинено не менее 38 телесных повреждений. В их числе переломы челюсти и грудины, многочисленные ссадины, кровоподтеки.

22 декабря 2016 года суд Брестского района признал 29-летнего виновным по ч. 2 ст. 149 УК (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, совершенное группой лиц и способом, носящим характер истязания), ст. 186 УК (угроза убийством) и приговорил к двум годам лишения свободы.

27-летнего — к одному году и шести месяцам лишения свободы, 25-летнего — к одному году лишения свободы. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 149 УК. Все с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Молодые люди обжаловали приговор и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

28 февраля судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор без изменений.