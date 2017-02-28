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В Полоцке женщина попала под поезд на пешеходном переходе станции

01.03.2017 10:27 — ЧП | Tut.by  
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В Полоцке погибла, попав под поезд на пешеходном переходе станции, 57-летняя женщина. Свидетелями трагедии стали десятки человек.

По предварительной информации начальника Витебского ОВД на транспорте Вадима Глячкова, беда случилась из-за спешки: пропустив поезд, женщина перебегала пути, но не заметила, что по соседнему идет состав. Машинист поезда, подъезжая к пешеходному переходу, подавал звуковой сигнал, но предотвратить наезд не смог. К тому же было темно, а из-за непогоды женщина подняла капюшон, что уменьшило ее обзор.

К сожалению, гибель людей на путях не редкость. В прошлом году в Витебском и Полоцком районах на железной дороге травмировано 9 человек, 6 из них погибли. Причем 6 пострадавших были в нетрезвом состоянии.

— Алкоголь плюс спешка и невнимательность — главные причины гибели людей под поездами. Даже при небольшой скорости быстро остановить состав невозможно, — отмечает Вадим Гляков. — Кроме того, напоминаю, что за нарушения правил нахождения на железнодорожных путях грозит штраф от 4,6 до 46 рублей, за нарушение правил проезда железнодорожного переезда — от 46 до 92. Впрочем, его можно уплатить, а вот жизни не вернешь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Беда случилась из-за спешки: пропустив поезд, женщина перебежала путь, но не заметила на следующем другой состав.

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