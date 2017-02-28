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В вагоне минского метро умер человек

01.03.2017 11:05 — ЧП | Tut.by  
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Сегодня утром в поезде столичного метро умер человек, предварительно мужчина. Об этом TUT.BY сообщил очевидец и подтвердил пресс-секретарь подземки Андрей Кузьмин.

«Прямо сейчас на „Купаловской“ лежит труп, накрытый простыней», — сообщила около 10.55 читательница.

Пресс-секретарь минского метро Андрей Кузьмин рассказал, что по предварительной информации это был мужчина. Ему стало плохо в поезде, он умер и его вынесли на платформу.

«Задержек никаких нет, все поезда идут», — добавил Кузьмин.

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Предварительно, это был мужчина.

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