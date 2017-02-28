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Милиции пришлось преследовать наркомана-водителя BMW по лесу

01.03.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Сотрудникам ГАИ пришлось преследовать 34-х летнего жителя Лиды, который  перевозил в своем автомобиле наркотики растительного происхождения и сырье для их изготовления, по лесным дорогам, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В операции участвовали сотрудники отделения по наркоторговле Лидского РОВД.

"Инспекторы попытались остановить BMW под управлением подозреваемого возле Островли, однако общаться с правоохранителями он не собирался. Началось преследование, уйти от которого водитель попытался по лесным дорогам", — рассказали в ГАИ.

В какой-то момент мужчина понял, что уйти от преследования не получается, и попробовал убежать, но прежде он высыпал пакет с семенами мака, который находился в машине. Уйти от правоохранителей ему не удалось.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

По линии ГАИ он уже привлечен к административной ответственности. Ему выписан штраф  в виде штрафа в размере 120 базовых величин (2760 рублей). Кроме того, он лишен права управлять автомобилем на  пять лет.

За хранение наркотиков жителю Лиды грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Бросив машину, мужчина попытался рассыпать пакет мака и убежать; по линии ГАИ ему выписали штраф около полутора тысяч долларов США.

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