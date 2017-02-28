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В метро на станции "Купаловская" умер человек

01.03.2017 11:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik.  Мужчина скончался утром в среду в столичном  метро, сообщили Sputnik в пресс-службе Минского метрополитена.

В метро на станции "Купаловская" умер человек
© Фото: МЧС Беларуси
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"Мужчине стало плохо. Его вывели из вагона на платформу станции "Купаловская". Однако несмотря на проведенные реанимационные действия, спасти его не удалось", — рассказал пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.

Помощь мужчине оказывала медсестра, которая работает в здравпункте метрополитена, расположенном на станции.

Личность мужчины пока не установлена.

 
Теги: Минск
 
 
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Не установленному пока мужчине стало плохо в вагоне метро, ему пыталась оказать помощь медсестра здравпункта, расположенного на станции "Купаловская".

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