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В метро на станции "Купаловская" умер человек
01.03.2017 11:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Мужчина скончался утром в среду в столичном метро, сообщили Sputnik в пресс-службе Минского метрополитена.
"Мужчине стало плохо. Его вывели из вагона на платформу станции "Купаловская". Однако несмотря на проведенные реанимационные действия, спасти его не удалось", — рассказал пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.
Помощь мужчине оказывала медсестра, которая работает в здравпункте метрополитена, расположенном на станции.
Личность мужчины пока не установлена.
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Не установленному пока мужчине стало плохо в вагоне метро, ему пыталась оказать помощь медсестра здравпункта, расположенного на станции "Купаловская".
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