МИНСК, 1 мар — Sputnik. Мужчина скончался утром в среду в столичном метро, сообщили Sputnik в пресс-службе Минского метрополитена.

"Мужчине стало плохо. Его вывели из вагона на платформу станции "Купаловская". Однако несмотря на проведенные реанимационные действия, спасти его не удалось", — рассказал пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.

Помощь мужчине оказывала медсестра, которая работает в здравпункте метрополитена, расположенном на станции.

Личность мужчины пока не установлена.