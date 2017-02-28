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У трех жителей Миорского района изъяли винтовки

01.03.2017 12:10 — ЧП | Tut.by  
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Винтовки хранили жители Миорского района, сообщает МВД Беларуси. Оружие изъяли, в отношении мужчин возбудили уголовные дела.

У жителя деревни Зачеревье обнаружили малокалиберную винтовку ТОЗ-16 и 26 патронов к ней. В деревни Каменполье у мужчины нашли малокалиберную винтовку ТОЗ-8м и 37 патронов к ней. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов перед судом ответит и неработающий житель Миор. У него правоохранители изъяли винтовку Мосина образца 1891−1930 годов калибра 7,62 мм.

Санкция статьи 295 Уголовного кодекса предусматривает в качестве наказания исправительные работы, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы сроком до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет.

 
 
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Оружие изъяли, в отношении мужчин возбудили уголовные дела.

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