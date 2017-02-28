Винтовки хранили жители Миорского района, сообщает МВД Беларуси. Оружие изъяли, в отношении мужчин возбудили уголовные дела.

У жителя деревни Зачеревье обнаружили малокалиберную винтовку ТОЗ-16 и 26 патронов к ней. В деревни Каменполье у мужчины нашли малокалиберную винтовку ТОЗ-8м и 37 патронов к ней. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов перед судом ответит и неработающий житель Миор. У него правоохранители изъяли винтовку Мосина образца 1891−1930 годов калибра 7,62 мм.

Санкция статьи 295 Уголовного кодекса предусматривает в качестве наказания исправительные работы, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы сроком до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет.