МИНСК, 1 мар – Sputnik. Израильские спецслужбы арестовали эмигранта из Беларуси, подозреваемого в попытке примкнуть к запрещенной в ряде стран террористической организации "Исламское государство", сообщила Общая служба безопасности.

По данным службы, 40-летний отец пятерых детей Валентин Мазалевский принял ислам спустя несколько лет после переезда на ПМЖ в Израиль. Он был активным участником интернет-сообщества сторонников ИГИЛ и приобрел билет в Турцию, чтобы перейти границу и примкнуть к боевикам, утверждает антитеррористическая спецслужба.

"Общая служба безопасности 7 февраля арестовала Валентина Мазалевского, 1977 год рождения, гражданина Израиля, который проживает в населенном пункте Шибли, на основании разведывательной информации, согласно которой он недавно пытался уехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях в качестве члена "Исламского государства", – говорится в сообщении.

Информация о деле была разрешена к публикации после того, как Мазалевскому предъявили обвинения в суде.

"Мазалевский иммигрировал в Израиль из Беларуси в 1996 году и принял ислам в 2000 году во время военной службы, встретив свою нынешнюю жену, жительницу Шибли", – сказано в материалах дела.

В Израиле ИГИЛ объявлена вне закона, за связи с ней предусмотрено уголовное наказание. Власти страны ранее грозили лишать гражданства соотечественников, которые уезжают за рубеж, чтобы примкнуть к группировке. Большинство из них составляют представители арабского меньшинства.