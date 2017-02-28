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Эмигрант из Беларуси арестован в Израиле за попытку примкнуть к ИГИЛ
01.03.2017 13:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Израильские спецслужбы арестовали эмигранта из Беларуси, подозреваемого в попытке примкнуть к запрещенной в ряде стран террористической организации "Исламское государство", сообщила Общая служба безопасности.
По данным службы, 40-летний отец пятерых детей Валентин Мазалевский принял ислам спустя несколько лет после переезда на ПМЖ в Израиль. Он был активным участником интернет-сообщества сторонников ИГИЛ и приобрел билет в Турцию, чтобы перейти границу и примкнуть к боевикам, утверждает антитеррористическая спецслужба.
"Общая служба безопасности 7 февраля арестовала Валентина Мазалевского, 1977 год рождения, гражданина Израиля, который проживает в населенном пункте Шибли, на основании разведывательной информации, согласно которой он недавно пытался уехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях в качестве члена "Исламского государства", – говорится в сообщении.
Информация о деле была разрешена к публикации после того, как Мазалевскому предъявили обвинения в суде.
"Мазалевский иммигрировал в Израиль из Беларуси в 1996 году и принял ислам в 2000 году во время военной службы, встретив свою нынешнюю жену, жительницу Шибли", – сказано в материалах дела.
В Израиле ИГИЛ объявлена вне закона, за связи с ней предусмотрено уголовное наказание. Власти страны ранее грозили лишать гражданства соотечественников, которые уезжают за рубеж, чтобы примкнуть к группировке. Большинство из них составляют представители арабского меньшинства.
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В Израиле ИГИЛ объявлена вне закона, за связи с ней предусмотрено уголовное наказание.
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