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Грузовик врезался в рейсовый автобус МАЗ в Минском районе

01.03.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Грузовик врезался в стоящий на остановке общественного транспорта пассажирский автобус МАЗ в Минском районе, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Грузовик врезался в рейсовый автобус МАЗ в Минском районе
© Фото: МЧС Беларуси
Грузовик МАЗ загорелся во время движения по МКАД

Авария произошла накануне около 13:45 на территории промзоны вблизи деревни Озерцо.

"Водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, выехал в карман остановки общественного транспорта "База Культорг", где врезался в стоящий на ней автобус МАЗ", – сказала Сильченко.

По ее словам, в аварии травмы получил пассажир автобуса, 60-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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В аварии травмы получил пассажир автобуса, 60-летний мужчина, он был госпитализирован; в настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

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