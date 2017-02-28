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Грузовик врезался в рейсовый автобус МАЗ в Минском районе
01.03.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Грузовик врезался в стоящий на остановке общественного транспорта пассажирский автобус МАЗ в Минском районе, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
© Фото: МЧС Беларуси
Авария произошла накануне около 13:45 на территории промзоны вблизи деревни Озерцо.
"Водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, выехал в карман остановки общественного транспорта "База Культорг", где врезался в стоящий на ней автобус МАЗ", – сказала Сильченко.
По ее словам, в аварии травмы получил пассажир автобуса, 60-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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В аварии травмы получил пассажир автобуса, 60-летний мужчина, он был госпитализирован; в настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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