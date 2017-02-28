МИНСК, 1 мар – Sputnik. Жители Поставского района обнаружили на поле снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Опасная находка была сделана 28 февраля вблизи деревни Симаньки, сельчане сразу сообщили о боеприпасе сморгонским пограничникам.

"Боеприпас времен Великой Отечественной войны – 105-миллиметровый снаряд – находился в 15 километрах от границы, на окраине поля. По оценкам экспертов, его тротиловый эквивалент составляет более двух килограммов", – сказали в ГПК.

По информации пограничников, прибывшая группа разминирования внутренних войск МВД снаряд уничтожила.

По данным ГПК, в прошлом году на участке ответственности Сморгонской погрангруппы было обнаружено и ликвидировано около пяти тысяч боеприпасов времен Первой мировой войны и ВОВ.