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Сельчане на поле в Поставском районе нашли 105-мм снаряд

01.03.2017 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Жители Поставского района обнаружили на поле снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Сельчане на поле в Поставском районе нашли 105-мм снаряд
© flickr.com/ Josiah Purtlebaugh
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Опасная находка была сделана 28 февраля вблизи деревни Симаньки, сельчане сразу сообщили о боеприпасе сморгонским пограничникам. 

"Боеприпас времен Великой Отечественной войны – 105-миллиметровый снаряд – находился в 15 километрах от границы, на окраине поля. По оценкам экспертов, его тротиловый эквивалент составляет более двух килограммов", – сказали в ГПК. 

По информации пограничников, прибывшая группа разминирования внутренних войск МВД снаряд уничтожила. 

По данным ГПК, в прошлом году на участке ответственности Сморгонской погрангруппы было обнаружено и ликвидировано около пяти тысяч боеприпасов времен Первой мировой войны и ВОВ. 

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году на участке ответственности Сморгонской погрангруппы было обнаружено и ликвидировано около пяти тысяч боеприпасов времен Первой мировой войны и...

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