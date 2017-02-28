МИНСК, 1 мар – Sputnik. Трактор во время движения лишился колеса в Речице (Гомельская область), сообщили в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы.

Точное время произошедшего пока не известно, однако, судя по сообщениям в социальных сетях, трактор потерял колесо в среду днем.

Соответствующий снимок был опубликовал 1 марта в сообществе "Речица автопомощь" и снабжен саркастическим комментарием о качестве белорусских товаров – в том числе тракторов.

Часть автодороги в Речице была ограждена из-за вышедшей из строя машины специальными метками. Точной информации о пострадавших на данный момент нет.