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Фотофакт: у трактора в Речице на ходу отвалилось колесо
01.03.2017 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Трактор во время движения лишился колеса в Речице (Гомельская область), сообщили в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы.
Точное время произошедшего пока не известно, однако, судя по сообщениям в социальных сетях, трактор потерял колесо в среду днем.
Соответствующий снимок был опубликовал 1 марта в сообществе "Речица автопомощь" и снабжен саркастическим комментарием о качестве белорусских товаров – в том числе тракторов.
Часть автодороги в Речице была ограждена из-за вышедшей из строя машины специальными метками. Точной информации о пострадавших на данный момент нет.
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Снимок с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы.
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