МИНСК, 1 мар – Sputnik. Смолевичским райотдел Следственного комитета устанавливают обстоятельства аварии в Смолевичском районе, в котором тяжелые травмы получили водители автомобилей, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



© Фото: ГАИ Минского района Грузовик врезался в рейсовый автобус МАЗ в Минском районе

Авария произошла утром накануне: минчанка на Opel Corsa 24-м километре автодороги Р59 "Логойск – Червень" врезалась "в лоб" в Dodge Intrepid. В результате аварии пострадали и были госпитализированы оба водителя – 39-летний мужчина и 32-летняя женщина.

"По предварительным данным, водитель Opel проявила невнимательность при выборе скорости движения с учетом погодных условий", – сказала Белоног.

По ее словам, машину минчанки занесло, из-за чего она и вылетела на встречную полосу.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).